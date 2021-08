FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Freitag nach Zahlenvorlage nur leicht vorgerückt. Sie notierten auf Tradegate mit plus 0,3 Prozent zum Xetra-Schluss auf etwas unter 99 Euro. Wirklich vorwärts gekommen sind sie seit dem Kursrutsch Ende Juni im Zuge des Interesses am Autozulieferer Hella kaum noch.

Analyst Akash Gupta von JPMorgan beließ seine Einstufung nach den Quartalszahlen auf "Neutral". Die Aufträge hätten die Marktschätzungen zwar übertroffen, doch einige Kunden aus der Nutzfahrzeugbranche dürften Bestellungen vorgezogen haben, um einem knapperen Angebot zu entgehen. Das Bestellniveau in diesem Segment dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sei in Zukunft nicht aufrecht zu erhalten, so der Analyst./ajx/jha/