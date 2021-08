Beijing (ots/PRNewswire) - Wirtschaftsexperten auf der ganzen Welt loben den Beitrag von Einhorn- und Gazellenunternehmen zur Weltwirtschaft. Es wird erwartet, dass diese Unternehmen in der Zeit nach der Pandemie eine wichtige Rolle spielen werden. Um ihnen Wachstumsimpulse zu geben, veranstaltet der in China ansässige globale Unternehmensbeschleuniger TOJOY Sharing Group eine Konferenz zum Austausch über digitale Geschäftsmöglichkeiten, zu der über eine Million Unternehmer erwartet werden.Der "2021 China Unicorn Carnival", der gemeinsam von der China Business Federation, der China Industry Development Association, Hurun und TOJOY gesponsert wird, wurde am 6. August auf der TOJOY Boss Cloud App vorgestellt. Die Veranstaltung bringt Unternehmer, innovative Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen zusammen, um Wissen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 230.000 Zuschauer verfolgten die Eröffnungsfeier.Der Vorstandsvorsitzende und Generalsekretär der China Business Federation, Wang Min, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass Chinas Wirtschaft in eine Phase der hochwertigen Entwicklung eingetreten sei und Einhorn-Unternehmen zu einer der wichtigsten Triebkräfte des Wirtschaftswachstums geworden seien. Diese digitale Veranstaltung soll zur weiteren Entwicklung eines innovationsfreundlichen Unternehmensumfelds beitragen.TOJOY ist seit dreißig Jahren für innovative Unternehmen tätig. TOJOY verfügt über Niederlassungen in vierzig Städten weltweit, hat 321 Projekte beschleunigt und bisher über 12.000 Unternehmen betreut.Der stellvertretende Vorsitzende der China Association for Industry Development, Li Xiaojun, sagte bei der Eröffnungszeremonie, dass das weltwirtschaftliche Umfeld den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas nicht verlangsamt habe. "Diese Konferenz hilft vielen Unternehmern, vor allem traditionellen Unternehmen, die von der Pandemie hart getroffen wurden", erläuterte Li.TOJOY betrachtet die Zeit nach der Pandemie als eine wichtige Zeit, in der die Unternehmen ihre Modelle aktualisieren sollten. TOJOY unterstützt die Unternehmen durch seine One-Stop Enterprise Service Plattform bei der Durchführung solcher Upgrades.TOJOY Global CEO Ge Jun sagte in seiner Eröffnungsrede, dass innovative Unternehmen neue Technologien beherrschen müssen, um zu Einhörnern zu werden. "TOJOY wird diese Konferenz nutzen, um Innovatoren mit Ressourcen und Wissen zu versorgen", erklärte Ge.Der Vorsitzende der TOJOY Consulting Group, Li Shengfeng, stellte außerdem einen Bericht über die chinesisch-amerikanische Einhorn-Ökologie vor. Li wies darauf hin, dass die Verlagerung hin zu plattformbasierter Innovation dazu beigetragen hat, dass China bei der Zahl der Einhorn-Unternehmen weltweit führend ist.TOJOY stärkt die Unternehmen durch seine Great Sharing Economic-Plattform. Hier werden Partnerschaften geschlossen, um materielle und immaterielle Unternehmensressourcen wie Kapital, Geschäftswissen, Produktionskapazitäten und vieles mehr gemeinsam zu nutzen.Auf einer Podiumsdiskussion während der Veranstaltung gaben Li und Führungskräfte erfolgreicher Unternehmen, die durch TOJOY beschleunigt wurden, Einblicke. Das Forum befasste sich mit den Perspektiven künftiger Einhörner, einschließlich der Erfahrungen der Podiumsteilnehmer.Die Veranstaltung bildete den Auftakt zum "2021 China Unicorn Carnival Event Month". Zahlreiche Sitzungen zum Wissensaustausch werden live übertragen, und über 100 innovative Projekte werden im Rahmen von virtuellen Roadshows vorgestellt. Networking-Sitzungen und der Austausch über Geschäftsmöglichkeiten machen die Veranstaltung zu einem unverzichtbaren Event.Viele der Unternehmen, die auf den Roadshows auftraten, wurden kürzlich in das gemeinsame Projekt "Chinese Gazelle and Future Enterprise Lists" von TOJOY und Hurun aufgenommen, das Ende Juli startete.Die Entwicklung von Einhörnern leistet einen wichtigen Beitrag zu Chinas 14. Fünfjahresplan und der Wirtschaftsinitiative "Dualer Zyklus". TOJOY wird weiterhin mit strategischen Partnern zusammenarbeiten, um traditionellen Unternehmen bei der Umgestaltung und Modernisierung zu helfen und innovative Unternehmen bei der Beschleunigung zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593375/image_1.jpgPressekontakt:Lina Feng+86-18610943092Original-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134680/4993075