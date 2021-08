Die aktuell längste Serie: AXA mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.90%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Palantir mit 11,36% auf 24,89 (292% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,52%) vor Stratasys mit 5,89% auf 20,40 (171% Vol.; 1W 7,31%) und European Lithium mit 5,75% auf 0,05 (494% Vol.; 1W 26,32%). Die Tagesverlierer: Coinbase Global mit -7,87% auf 256,50 (106% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,39%), Rio Tinto mit -7,64% auf 67,70 (303% Vol.; 1W -5,97%), Delivery Hero mit -7,58% auf 116,40 (170% Vol.; 1W -11,15%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (12913,28 Mio.), Palantir (9435,41) und Microsoft (8445,29) ....

