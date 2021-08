FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Freitag in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die ihn in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, rückte der Leitindex kurz nach der Eröffnung um 0,12 Prozent auf 15 956,22 Punkte vor. Damit steuert der Index auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu.

Der Dax müsse es nun schaffen, die Kursgewinne aus dem Ausbruch über das alte Rekordhoch mit ins Wochenende zu nehmen, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Halte die positive Tendenz in den nächsten Stunden an, bestehe für die kommende Woche eine gute Chance auf weitere Bestmarken über der 16 000er Marke.

Der MDax notierte im frühen Freitagshandel mit minus 0,06 Prozent auf 35 781,28 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,1 Prozent./ajx/eas

