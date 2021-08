Die Aktie vom Tech-Giganten Apple holt zum Wochenausklang neuen Schwung. Der Titel war am gestrigen Donnerstag nach der Salesforce-Aktie der größte Tagesgewinner im Dow Jones. Der Kurs klettert damit nahe an einen entscheidenden Widerstand. Fliegt hier schon bald der Deckel weg?Der Dow Jones kletterte am gestrigen Donnerstag den dritten Tag in Folge auf ein neues Rekordhoch (35.510,77 Punkte), dafür reichte ein magerer Zugewinn von 0,1 Prozent aus. Besonders zwei Aktien verholfen dem Index zu dem ...

