Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX peilt 16.000 Punkte an ++ Adidas schließt Dauerbaustelle ++ Deutsche Wohnen steigert Gewinn ++ Ebay mit soliden Quartalszahlen.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen verblieben auch am Donnerstag in Rekordlaune. Der Dow Jones erreichte gleich zu Handelsbeginn eine neue Bestmarke und beendete den Handel mit einem Plus von 0,04 % bei 35.499 Punkten. Auch der S&P 500 erzielte im Handelsverlauf eine neue Höchstmarke und schloss 0,3 % fester bei 4.460 Punkten. Der Nasdaq 100 legte um 0,41 % auf 15.088 Punkte zu. Die positive Stimmung wurde dabei nicht von den gestiegenen US-Erzeugerpreisen eingetrübt. Da ein Anstieg bei den Erzeugerpreisen auch auf die Verbraucherpreise durchschlagen kann, dürften am Markt die Inflationserwartungen wieder zunehmen. An den deutschen Börsen ist unterdessen Optimismus angesagt. Viele Marktteilnehmer erwarten, dass der Dax die Hürde von 16.000 Punkte nimmt, bevor verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen. Der deutsche Leitindex eröffnete mit 15.948 Punkten rund 0,07 % fester.

Gute Nachrichten gibt es von Adidas.

