Top-News am Freitag: Zooplus erhält ein freiwilliges Übernahmeangebot von der Zorro Bidco S.à r.l. - der Bieter will 390 Euro pro Aktie des Unternehmens auf den Tisch legen. Die Aktie zieht im frühen Handel massiv an, gewinnt 40 Prozent. Es lockt eine satte Prämie für bestehende Aktionäre.Zooplus geht indes eine strategische Partnerschaft mit Zorro Bidco (hinter der sich die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman verbirgt) ein, um die Position von Zooplus als Europas führende Online-Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...