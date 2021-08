Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es tut sich angebotsseitig weiterhin nichts, was die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer erfordert und gerade zum Wochenschluss ist nicht mit einer Veränderung zu rechnen, so die Analysten der Helaba.Ob es Informationen zu den vermutlich in der zweiten Augusthälfte anstehenden Länderemissionen geben werde, sei zudem offen. Die Hoffnungen auf eine Belebung der Nachrichtenlage lägen vornehmlich auf der kommenden Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...