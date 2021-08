Das Ergebnis der vom Ifo Institut Dresden im Juni 2021 unter Firmen in Ostdeutschland durchführten Umfrage zeigt, dass sich die Firmen nun weniger in ihrer Existenz bedroht fühlen als im Februar. Nur noch 13,8 % der befragten Unternehmen gaben an, dass ihre Geschäftstätigkeit durch die Corona-Pandemie gefährdet ist. Im Februar bangten noch 19,4 % um ihre Existenz. In der ostdeutschen Industrie gaben im Juni 8,9 % der befragten Unternehmen an, durch die Corona-Krise und ihre Folgen existentiell gefährdet ...

