Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller hat sich mit den Materialien für seine Zell- und Modulproduktion in Deutschland abgesichert. Einige Kunden müssen sich dennoch gedulden, da nur verzögert gelieferte Standardkomponenten den planmäßigen Hochlauf der Produktionen verlangsamt haben.Die Meyer Burger Technology AG hat noch im Juli - wie zuvor angekündigt - die ersten Heterojunction-Solarmodule aus seinem Werk im sächsischen Freiberg an Kunden ausgeliefert. Auch seien Zell- und Modulproduktion planmäßig in den Schichtbetrieb rund um die Uhr übergegangen, wie der Schweizer Photovoltaik-Hersteller ...

