Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihren Halbjahresabschluss für die ersten sechs Monate 2021 veröffentlicht: Der Umsatz kletterte um 28%. Aufgrund eines unerwartet hohen Auftragseingangs stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 28% auf 59,7 Mio. EUR. Getragen wurde das Umsatzwachstum im Wesentlichen durch ein starkes Auslandsgeschäft, speziell in Süd- und Osteuropa sowie in den USA. Zudem liegt der deutliche ...

