Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Rentenmarkt präsentierte sich im Juli in einer ausgesprochen guten Verfassung, so die Experten von Union Investment.Vor allem langlaufende Anleihen hätten Kursgewinne verbuchen können. Dies sei umso erstaunlicher gewesen, als dass die Rahmenbedingungen eigentlich für eine entgegengesetzte Entwicklung gesprochen hätten. Denn auch wenn die konjunkturelle Dynamik zuletzt etwas abnehme, würden die Experten aktuell Zuwachsraten beobachten, die in anderen Jahren bei vielen Volkswirten noch Ängste vor einer möglichen Überhitzung ausgelöst hätten. Hinzu würden Inflationsraten von mehr als fünf Prozent kommen. Ungeachtet dessen hätten US-Staatsanleihen im Juli, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, 1,3 Prozent zugelegt. Zehnjährige US-Papiere hätten damit nur noch bei 1,22 Prozent rentiert. Zum Vergleich: Ende März habe die Rendite kurzzeitig sogar 1,75 Prozent betragen. ...

