Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Erholung schreitet weltweit voran und geht vielerorts mit einem stark zunehmenden Preisauftrieb einher, so die Analysten der DekaBank.Dennoch seien die Renditen an den Staatsanleihemärkten in den vergangenen Wochen wieder gesunken. Die Ursachen hierfür seien zum einen kurzfristiger Natur, wie die Sorge vor konjunkturellen Rückschlägen durch die Ausbreitung der Delta-Variante. Zum anderen würden die niedrigeren Renditen langlaufender Staatsanleihen aber auch widerspiegeln, dass Marktteilnehmer ihre langfristigen Erwartungen über die Geldpolitik revidiert hätten. Hierzu beigetragen habe auch die neue geldpolitische Strategie der EZB, mit der sie, ähnlich wie die FED im vergangenen Jahr, eine vorübergehend größere Toleranz gegenüber steigenden Inflationsraten in Aussicht stelle. Dies sollte eine langsamere Versteilerung der Bundkurve zur Folge haben. (Ausgabe August 2021) (13.08.2021/alc/a/a) ...

