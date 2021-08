Endlich geschafft: Der DAX ist am Freitag erstmals über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. Damit hält der gute Lauf im deutschen Leitindex nach den US-Inflationsdaten auch zum Ende der Woche an.Nach anfangs noch zögerlichem Start reichte der Schwung am Vormittag bis auf gut 16.030 Punkte, zuletzt stand der Leitindex noch mit 0,46 Prozent auf 16.011 Zähler im Plus. Drei Handelstage in Folge hat ...

