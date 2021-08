Um 11:48 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7293 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.14% auf 25.075 Euro, dahinter Rosenbauer mit +2.14% auf 52.5 Euro und Zumtobel mit +1.25% auf 8.92 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16018 (+0.51%, Ultimo 2020: 13719).. Der ATX war zuletzt 9 Tage im Plus und hat dabei 4,43 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,08; 0,83; 0,69; 0,14; 0,81; 0,19; 0,77; 0,03; 0,8). Damit haben wir einen interessanten Case. Denn zum einen haben wir heute den 29. Jahrestag der All-time-Lows von ATX und ATX TR. 13.08.1992: Low - ATX: 682.96 Euro 13.08.1992: Low - ATX TR: 691.63 Euro Und andererseits: Beim ATX hat es noch nie 10 Tage in Folge Plus gegeben. Siehe hier. Heute könnte das passieren. ATX ( Akt. Indikation: 3639,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...