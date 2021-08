Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fliegt in der kommenden Woche nach Moskau. Das teilte die Bundesregierung am Freitag mit.



Sie werde am Freitag, dem 20. August, in die russische Hauptstadt reisen und dort "ganz offensichtlich" mit Putin zusammentreffen, wie Regierungssprecher Seibert sagte. Die genauen Details sollen noch bekannt gegeben werden. Für Sonntag ist ein Besuch der Bundeskanzlerin in der Ukraine geplant.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de