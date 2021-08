DJ DAX erstmals über 16.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat nach den jüngsten Rekorden am Freitag erstmals die Marke von 16.000 Punkten überschritten. Zwar ist die laufende Berichtssaison nach dem vorangegangenen Corona-Lockdown ausgesprochen positiv verlaufen, doch ist die aktuelle Hausse am Aktienmarkt auch ein Produkt von Inflation und Geldpolitik. Denn angesichts der weiterhin geltenden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bei gleichzeitig überschießender Inflation sehen viele Akteure in Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien die einzig echte Möglichkeit der Kapitalanlage.

Aktienstratege Frank Klumpp von Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) kann im Gegensatz zu früheren Haussen derzeit keine Spur von Euphorie ausmachen. Zwar werde die US-Notenbank bei ihrer lockeren Geldpolitik wohl bald "den Fuß von Gaspedal nehmen", aber bis die Notenbanken wirklich restriktiv würden, werde es noch eine Weile dauern - erst recht in Europa.

Daher dürfte das freundliche Umfeld für Aktien bis auf Weiteres erhalten bleiben - flankiert von steigenden Unternehmensgewinnen. Den einhellig positiven Aktienmarkttrend in Europa und in den USA kontrastiere aber die Entwicklung in Asien. Friktionsfrei werde der globale Aktienaufschwung nicht weiterlaufen, vor allem nicht überall. Zudem könne die traditionelle Sommerschwäche im August und September ja noch kommen, mahnt der Experte.

Andererseits gibt es auch Gründe für ein Weiterlaufen der DAX-Rally. "Das ist eine breite Marktbewegung und die Indexschwergewichte machen bisher noch nicht einmal richtig mit", beschreibt ein Händler am Freitag das Marktgeschehen im DAX. So hinken Siemens und SAP zum Beispiel hinterher. Hier machen Börsianer weiteres Potenzial aus. Und von der EZB komme anders als von der US-Notenbank kein Störfeuer.

