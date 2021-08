Lieber Börsianer, Gold-Investoren sind irritiert. Da steigt die Inflation in den USA (5,4 %), in Deutschland (3,8 %) oder etwa in der EU (2,2 %) auf mehrjährige Rekordhochs. Und ausgerechnet in diesem Augenblick versagt Gold als Inflationsschutz und sicherer Hafen. Auf Wochensicht sackte das gelbe Edelmetall um rund 3 % ab. In den vergangenen 12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...