Bei dem jüngsten Ausbruch der hoch ansteckenden Delta-Variante wurden in 48 Städten in 18 Provinzen und Regionen rund 1280 Infektionen entdeckt worden.Peking - Der schlimmste Ausbruch des Coronavirus in China seit einem Jahr ist nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden weitgehend unter Kontrolle gebracht worden. Das Risiko einer erneuten landesweiten Ausbreitung sei «vergleichsweise gering», sagte He Qinghua von der Gesundheitskommission nach Angaben von Staatsmedien. Bei dem jüngsten Ausbruch der hoch ansteckenden Delta-Variante seien in 48...

