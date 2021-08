Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Delivery Hero SE ("Delivery Hero") (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute bekannt, dass ein Konsortium aus Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited Delivery Hero Korea LLC für einen Unternehmenswert von 800 Milliarden KRW übernehmen wird, so Delivery Hero in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...