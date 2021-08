BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Europäische Bürgerinitiative für ein EU-weites Pfandsystem ist von der EU-Kommission offiziell registriert worden und kann nun beginnen, Unterschriften zu sammeln. Die Organisatoren der Initiative fordern die EU-Kommission zudem dazu auf, einen Vorschlag vorzulegen, wie Anreize geschaffen werden können, damit Supermärkte Leergutautomaten aufstellen, wie die Brüsseler Behörde am Freitag mitteilte.

Wenn es der Initiative unter dem Namen "ReturnthePlastics" (etwa: Gebt das Plastik zurück) gelingt, innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Ländern zu sammeln, muss die Kommission reagieren. Dann muss sie begründen, ob sie der Aufforderung nachkommt.

Die Initiatoren loben derweil das deutsche Pfandsystem als effektiv. In der EU gibt es jedoch teils sehr unterschiedliche Regelungen. So gibt es auch Länder ohne ein flächendeckendes Pfandsystem für Plastikflaschen, wobei nach Angaben des Bundesverbands Sekundärrohstoffe mehrere EU-Länder in den kommenden Jahren Pfandsysteme einführen oder ausweiten wollen./mjm/DP/eas