Die Aktien von Adidas sind am letzten Handelstag der Woche die klare Nummer Eins im DAX. Der bereits am Donnerstag kurz vor Handelsschluss bekanntgegebene Verkauf von Reebok kommt bei Anlegern und Analysten gut an.Adidas +2,84% hat am Donnerstagabend eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von Reebok an die Authentic Brands Group für bis zu 2,1 Milliarden Euro getroffen. Der Großteil des Kaufpreises ...

Den vollständigen Artikel lesen ...