DJ Bahn bietet GDL sofortige Gespräche zur Beilegung des Tarifkonflikts an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL) angeboten, sofort die Verhandlungen über das Ende des Tarifkonflikts aufzunehmen. Diese Gespräche könnten auch dieses Wochenende stattfinden. Die erneute Streikdrohung der GDL bezeichnete Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zugleich als "völlig unnötig und überzogen". Er rief die Gewerkschaft dazu auf, zur Sachlichkeit zurückzukehren und die wiederholten Angriffe auf Politik, Medien und DB einzustellen.

"Die DB ist davon überzeugt, dass wir am Verhandlungstisch kurzfristig Lösungen finden. Wir sind dazu bereit", erklärte Seiler.

Er verwies auf die Forderung der GDL nach einem Gehaltsplus von 3,2 Prozent. Die DB biete 3,2 Prozent, Unterschiede gebe es bei der Laufzeit, so Seiler. "Um weiterzukommen, müssen sich Tarifparteien zusammensetzen. Genau jetzt ist es an der Zeit, dass die GDL den Mut hat, sich endlich am Verhandlungstisch den Inhalten in der schwersten wirtschaftlichen Krise des Unternehmens zu stellen."

Für neue Streikdrohungen zeigte die DB kein Verständnis. "Unsere Reisenden und den Bahnverkehr in der jetzigen Lage weiter mit Streiks zu bedrohen, bringt inhaltlich kein Stück weiter, ist völlig unnötig und überzogen", so Seiler.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte zuvor mit weiteren Streiks gedroht und ein verbessertes Tarifangebot gefordert. Einen konkreten Termin für einen zweiten Streik nannte die Gewerkschaft nicht, allerdings wird dieser erst nach einer für Dienstag in Berlin geplanten Protestkundgebung stattfinden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2021 08:55 ET (12:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.