Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones markierte gestern im frühen Handel ein neues Rekordhoch. Am Ende des Tages ging es dann aber beinahe unverändert aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Disney, AirBnB, Tattooed Chef, ContextLogic (Wish) und Varta. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.