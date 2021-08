NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf von Dow Jones Industrial und S&P 500 an der Wall Street hat sich am Freitag mit Trippelschritten fortgesetzt. Weiterhin sorgt die Aussicht auf eine unverändert sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur für eine prinzipiell gute Stimmung am Aktienmarkt. Als Antrieb hinzu kommen überwiegend erfreuliche Unternehmenszahlen. Die zuletzt immer wieder aufgeflackerten Corona-Sorgen sowie die Furcht vor einem starken Preisanstieg hingegen sind zuletzt in den Hintergrund gerückt.

Der Dow und der S&P 500 hatten im frühen Handel jeweils Bestmarken erreicht, notierten zuletzt jedoch kaum verändert bei 35 510,76 beziehungsweise 4464,55 Punkten. Jüngste Konjunkturdaten dämpften etwas die Laune der Anleger: Das Konsumklima in den USA trübte sich im August überraschend und deutlich ein.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,26 Prozent auf 15 128,42 Punkte. Er ist von einem Höchststand noch etwas entfernt./la/he

