Wenn am Montag in 20 Kantonen das neue Schuljahr beginnt, werden Corona-Tests vielerorts zum Alltag von Lehrpersonen wie auch von Schülerinnen und Schülern gehören.Bern - Wenn am Montag in 20 Kantonen das neue Schuljahr beginnt, werden Corona-Tests vielerorts zum Alltag von Lehrpersonen wie auch von Schülerinnen und Schülern gehören. 49,8 Prozent der Bevölkerung sind in der Schweiz bisher vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden. Mehrere Kantone haben angekündigt, die bisherigen Corona-Schutzmassnahmen an den Volksschulen beizubehalten und breit zu...

