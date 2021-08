FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 142 Euro belassen. Der Autovermieter habe die mit den vorläufigen Resultaten wieder aufgenommene Prognose erwartungsgemäß bestätigt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Lockerung von Reisebeschränkungen in Europa, der positiven Entwicklung auf dem nordamerikanischen Mietwagenmarkt und der anhaltend hohen Mietwagenpreise, die darauf zurückzuführen seien, dass aktuell die Nachfrage das Angebot u?bersteige, erwartet der Experte ein mit Blick auf das Ergebnis erfreuliches und u?ber dem Vorquartal liegendes drittes Jahresviertel./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 14:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 14:54 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

