PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In einem weiterhin freundlichen Umfeld haben sich Europas wichtigste Börsen mit moderaten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der EuroStoxx 50 legte am Freitag den zehnten Handelstag in Folge zu und ging 0,08 Prozent höher bei 4229,70 Punkten aus dem Handel.

Am Mittwoch hatte der Leitindex der Eurozone erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten überwunden. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 1,32 Prozent.

Außerdem testete der französische Cac 40 am Freitag erstmals wieder seit dem Jahr 2000 die Marke von 6900 Punkten und rückte am Ende um 0,20 Prozent auf 6896,04 Zähler vor. Damit näherte er sich weiter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei knapp 6945 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,35 Prozent auf 7218,71 Punkte nach oben.

Weiterhin sorgt die Aussicht auf eine unverändert sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur für eine prinzipiell gute Stimmung an den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantiks. Als Antrieb hinzu kommen überwiegend erfreuliche Unternehmenszahlen. Die zuletzt immer wieder aufgeflackerten Corona-Sorgen sowie die Furcht vor einem starken Preisanstieg hingegen sind zuletzt in den Hintergrund gerückt.

Unter den Einzelwerten waren im EuroStoxx die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Prosus mit einem Minus von rund drei Prozent Schlusslicht. Sie schwanken bereits seit einigen Tagen recht deutlich, weil sich die wichtigste Beteiligung des Unternehmens, der Internetriese Tencent , einem zunehmenden Druck von Seiten der chinesischen Regulierungsbehörde ausgesetzt sieht.

In Paris setzten sich die Anteile der Baugesellschaft Bouygues mit einem Plus von 3,4 Prozent an die Cac-40-Spitze. Die US-Bank JPMorgan sieht aktuell einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und verwies dabei auf die Bilanz des Unternehmens.

Dass der Finanzinvestor Hellman & Friedman den deutschen Online-Tierbedarfshändler Zooplus in bar übernehmen will und einen Aufschlag von 40 Prozent zum Vortagesschlusskurs offeriert hatte, gab auch den Anteilscheinen des Branchenkollegen Pets at Home in London etwas Unterstützung. Sie legten um knapp 2 Prozent zu./la/he

