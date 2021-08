PTA-News: OHB SE: Aktienrückkauf -2

DJ PTA-News: OHB SE: Aktienrückkauf

Bremen (pta045/13.08.2021/18:35) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 30.800 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 09.08. bis 13.08.2021 wurden insgesamt 3.800 eigene Aktien zu EUR 154.429,10 erworben.

Am 09.08. wurden 343 Aktien zu insgesamt EUR 14.192,70 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,3781), am 10.08. wurden 457 Aktien zu insgesamt EUR 18.940,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,4453), am 11.08. wurden 300 Aktien zu insgesamt EUR 12.364,80 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,2160), am 12.08 wurden 1.900 Aktien zu insgesamt EUR 77.060,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,5579), am 13.08. wurden 800 Aktien zu insgesamt EUR 31.871,10 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8389).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162849433370914945700000002587 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 50 41,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:32:13.709149 1000000000000025049940162850266389622961300000007879 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 61 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 11:51:03.896229 1000000000000025049940162850266897857700400000007882 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 1 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 11:51:08.978577 1000000000000025049940162850326075543486900000008157 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 62 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 12:01:00.755434 1000000000000025049940162850326075558345000000008158 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 26 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 12:01:00.755583 1000000000000025049940162850716275797389500000009708 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 50 41,45 EUR XETA k.A. k.A. 13:06:02.757973 1000000000000025049940162851466431251722500000012511 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 13 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:11:04.312517 1000000000000025049940162852292124081224300000018004 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 2 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 17:28:41.240812 1000000000000025049940162852300619898196100000018297 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 61 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 17:30:06.198981 1000000000000025049940162852337295001973000000018415 k.A k.A. k.A. 09.08.2021 17 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 17:36:12.950019 Summe 09.08.2021 343 41,3781 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162858870302205560400000006611 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 50 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 11:45:03.022055 1000000000000025049940162859317485291745800000008503 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 50 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 12:59:34.852917 1000000000000025049940162860043731073174100000011835 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 12 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:00:37.310731 1000000000000025049940162860113919790721200000012181 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 16 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:12:19.197907 1000000000000025049940162860113919805317700000012182 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 72 41,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:12:19.198053 1000000000000025049940162860170274958186400000012462 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 118 41,45 EUR XETA k.A. k.A. 15:21:42.749581 1000000000000025049940162860595624143818100000015354 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 4 41,45 EUR XETA k.A. k.A. 16:32:36.241438 1000000000000025049940162860595624148924700000015355 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 78 41,45 EUR XETA k.A. k.A. 16:32:36.241489 1000000000000025049940162860853157959429100000017241 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 28 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:15:31.579594 1000000000000025049940162860853157965298600000017242 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 9 41,5 EUR XETA k.A. k.A.

17:15:31.579652 1000000000000025049940162860855938074254600000017282 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 4 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:15:59.380742 1000000000000025049940162860868081918078300000017412 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 13 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:18:00.819180 1000000000000025049940162860880795985586600000017527 k.A k.A. k.A. 10.08.2021 3 41,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:20:07.959855 Summe 10.08.2021 457 41,4453 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162866913221942667300000004650 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 1 41,25 EUR XETA k.A. k.A. 10:05:32.219426 1000000000000025049940162866913221954447000000004651 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 21 41,25 EUR XETA k.A. k.A. 10:05:32.219544 1000000000000025049940162866913222622972900000004652 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 78 41,25 EUR XETA k.A. k.A. 10:05:32.226229 1000000000000025049940162867290099018788200000006579 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 20 41,05 EUR XETA k.A. k.A. 11:08:20.990187 1000000000000025049940162868234024109534500000012002 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 12 41,1 EUR XETA k.A. k.A. 13:45:40.241095 1000000000000025049940162868243110365453200000012079 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 4 41,1 EUR XETA k.A. k.A. 13:47:11.103654 1000000000000025049940162869136718661639700000017682 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 33 41,3 EUR XETA k.A. k.A. 16:16:07.186616 1000000000000025049940162869136718691400200000017683 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 51 41,3 EUR XETA k.A. k.A. 16:16:07.186914 1000000000000025049940162869152686553961900000017767 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 48 41,15 EUR XETA k.A. k.A. 16:18:46.865539 1000000000000025049940162869212520430469500000018156 k.A k.A. k.A. 11.08.2021 32 41,15 EUR XETA k.A. k.A. 16:28:45.204304 Summe 11.08.2021 300 41,216 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162875267816034433300000001797 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 200 41,05 EUR XETA k.A. k.A. 09:17:58.160344 1000000000000025049940162875444664790061700000003847 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 80 41 EUR XETA k.A. k.A. 09:47:26.647900 1000000000000025049940162875444664807841900000003848 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 11 41 EUR XETA k.A. k.A. 09:47:26.648078 1000000000000025049940162875666226980003000000005596 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 23 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.269800 1000000000000025049940162875666226986379100000005597 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 17 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.269863 1000000000000025049940162875666226988040400000005598 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 2 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.269880 1000000000000025049940162875666226990029500000005599 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 30 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.269900 1000000000000025049940162875666226992069500000005600 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 25 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.269920 1000000000000025049940162875666228007520700000005601 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 12 41 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:22.280075 1000000000000025049940162875880740999769500000006978 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 300 40,7 EUR XETA k.A. k.A. 11:00:07.409997 1000000000000025049940162875880740999769500000006979 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 200 40,6 EUR XETA k.A. k.A. 11:00:07.409997 1000000000000025049940162875888316472571100000007063 k.A k.A. k.A. 12.08.2021 300 40,2 EUR XETA k.A. k.A.

