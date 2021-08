Diese Woche war es s o weit: Neuer DAXrekord. Über der psychologisch wichtigen 16.000er Marke gehandelt. Nach fehlender Dynamik in den letzten Wochen überrascht der DAX mit kräftigen Anstiegen und straft die Korrekturapostel Lügen. Trotz Delta-Sorgen, Chipmangel, angespannten "Versorgungslinien" in der weltweiten Arbeitsteilung: Nach dem Überwinden der alten Allzeithöchststände am Mittwoch entfaltete sich eine Dynamik nach Überwinden wochenlang gehaltener Widerstände, die so endlich eine neu Richtung für den Index vorgab. Nach Oben. Die für die 15.800er Marke erwartete Korrekturbewegung blieb ...

