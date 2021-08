Köln (ots) - Was hallt nach? Was bewegt uns? Die News der Woche hinterlassen bei jedem immer ein ganz persönliches Gefühl - gerade jetzt vor der Bundestagswahl. Hier setzt die neue SamstagsKOLUMNE an - in der WDR aktuell App und auf wdr.de:Meinungsbildung ist keine Einbahnstraße. Sie läuft über Diskussion und Austausch - face-to-face oder in sozialen Medien. Und das soll auch Grundlage der neuen SamstagsKOLUMNE sein. Vier Kolumnisten schreiben über ihren Blick auf die Woche, liefern gut recherchiertes Wissen verbunden mit eigenen Erfahrungen. Gleichzeitig sind die Leser:innen ausdrücklich dazu eingeladen, sich bei der Weiterentwicklung des Kolumnenformats aktiv einzubringen. Schon bei der Formatentwicklung hatten die beiden Macherinnen Denise Potzkai und Sarah Biere die potentielle Zielgruppe in Form einer Online-Umfrage aktiv beteiligt.Die Kolumnist:innen wollen bewusst andere Perspektiven einbringen, hinterfragen, Klischees aufspießen und Denkanstöße anbieten. Und auch Inhalte so aufgreifen, dass über sie auch weiter diskutiert wird. Die SamstagsKOLUMNE möchte bestenfalls einen Blickwechsel ermöglichen, so Liz Shoo, eine der Kolumnist:innen. "Es wäre toll, wenn wir erreichen, dass unsere Leser:innen denken: Interessant. So hab ich das noch nie gesehen."Ziel sei es, so Redakteurin Sarah Biere, die aktuelle Berichterstattung zu ergänzen, "Unsere Kolumnist:innen sollen gezielt auf Bereiche schauen, die in der Tagesaktualität untergehen. Genau dafür nehmen wir uns am Samstagmorgen Zeit."Am Samstag, 14. August, startet das Team zu viert mit einer Art Warming-up, in dem die Leser:innen mehr über die Menschen hinter der SamstagsKOLUMNE erfahren. Die Journalist:innen des Newsrooms, die der App WDR aktuell samstags ein Gesicht geben, und offen für Beteiligung, sind: Liz Shoo, Moderatorin und Livestream-Host bei WDR aktuell, Ralph Sina, u.a. ARD-Korrespondent in Washington und jetzt freier Autor im Newsroom, Carolyn Wißing, Newsroom-Reporterin und Livestream-Host bei WDR aktuell, Vassili Golod, ehemaliger ARD-Korrespondent in London und WDR Podcaster ("Machiavelli").Pressekontakt:Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4993965