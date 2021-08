von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Der Höhenflug beim Ölpreis trieb das Geschäft des Energiemultis TotalEnergies im zweiten Quartal kräftig an. Um Sondereffekte bereinigt verdiente der Konzern, der sich im Mai von TOTAL in TotalEnergies umbenannte, 3,5 Milliarden Dollar netto. Im Vorjahresquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...