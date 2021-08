Geld verdienen leicht gemacht!: Jetzt tiefe Sommer-Kurse gnadenlos ausnutzen! Die simple Börsenformel für Trendinvestments und Mega-Gewinne!

Anzeige / Werbung

Zugegeben, meistens ist es leichter gesagt als getan... es sei denn... man sieht einen Trend kommen und investiert dann längerfristig.

Jetzt kommt URAN und VANADIUM! Beide Rohstoffe sind essenziel für die "grüne Welle"!

Nach MEGA-DEAL hagelt es deutliche Kurszielerhöhung und positive Analysten-Kommentare! Jetzt zu Traumkursen kaufen!

Barbestand erhöht sich trotz Akquisitionen! Das Geld wird dieser Firma nur so hinterhergeschmissen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine Investition in Trendinvestments hat mehrere Vorteile. Ein großer Vorteil ist, dass man investiert und den Trend relativ stressfrei ausreizt. Da braucht man nicht bei jeder Korrektur nervös werden, denn die kann man aussitzen!

Und ein Trend, beziehungsweise ein langfristiger handfester Bullenmarkt zeichnet sich gerade bei Uran und somit vor allem bei Uranaktien ab. Beim Uran übersteigt die Nachfrage schon jetzt das Angebot deutlich, wobei sich das Defizit noch dramatisch ausweiten wird!

Und wie uns die Vergangenheit gelehrt hat, sind Uran-Bullenmärkte die stärksten an der Börse! Das heißt, bei jedem Urantrend wurde in der Vergangenheit richtig viel Geld verdient!

Dieses Mal sollte es nicht weniger sein, was man mit guten Unternehmen verdienen kann! Unternehmen wie zum Beispiel Mega Uranium stiegen im letzten Bullenmarkt um den Faktor 48!!!

Das sind Renditen die Millionäre machen, auch schon bei kleineren Anlagebeträgen! Und wo wir schon einmal bei dem Unternehmen dabei sind, nach der Firmengründung wurde Mega Uranium zunächst des Öfteren aufgrund seiner Expansions-Geschäftsstrategie belächelt! Ein fataler Fehler, wie sich schon sehr kurze Zeit später herausstellte!

Und wir glauben sogar, mit Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) die neue und sogar bessere Mega Uranium gefunden zu haben!!!

Der Uran-Bulle scharrt wieder mit den Hufen!

"Die Uran-Geschichte spielt sich auf der Angebotsseite ab... bis 2030 werden wir zwei neue Kazatomproms brauchen, was eine interessante Herausforderung darstellt", sagte vor kurzem kein geringerer als Riaz Rizvi, CCO von Kazatomprom. Weiter sagte er, dass noch niemand eine Idee hätte, wo diese Mengen herkommen sollen!

Erste Auswirkungen werden deutlich sichtbar!

Nach vielen Jahren eines Überangebots hat sich dies mittlerweile in ein anhaltendes Defizit gewandelt! Für den physischen Markt kommt noch erschwerend hinzu, dass in den nächsten 5-10 Jahren mit einigen Minenstilllegungen zu rechnen ist, was zwangsläufig bedeutet, dass diese Quellen schnellstmöglich neu erschlossen werden müssen. Aber woher nehmen???

Stark ansteigende Nachfrage!

Seit Anfang der 2000er Jahre ist der weltweite Stromverbrauch bereits stark gestiegen. Der Hammer ist, dass laut der jüngsten Studie der International Energy Association die Stromnachfrage bis zum Jahr 2040 nochmals um +50 % ansteigen wird, vor allem durch Kernkraftwerke in den Schwellenländern!

Mit diesem enormen Anstieg der Stromnachfrage wird natürlich auch die Nachfrage nach Uran dramatisch ansteigen, und das in einem schon jetzt defizitären Marktumfeld. Für dieses Jahr wird bisher mit einer Fehlmenge von rund 23,6 Millionen Pfund gerechnet, das etwa 13 % der weltweiten Nachfrage entspricht!

Bei einem derartigen Ungleichgewicht sind Kursexplosionen sowohl beim Rohstoff als auch bei aussichtsreichen Uranunternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CY0) vorprogrammiert! Die Investoren, die unserer Erstempfehlung gegen Ende des vergangenen Jahres gefolgt sind, sitzen schon auf einem dreistelligen Plus! Neuinvestoren kommen aber jetzt auch noch auf ihre Kosten, denn das Potenzial des Unternehmens ist unglaublich hoch, wie sie dem folgenden Interview entnehmen können!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) auf dem hypothetischen Bewertungsniveau vom Jahr 2000 kaufen! Günstiger geht es nicht mehr! Sehen Sie selbst. Im Jahr 2000 notierte der Uranpreis bei rund 7,- USD pro Pfund U3O8, während er nur vier Jahre später schon bei rund 19,- USD je Pfund notierte, ein Zuwachs also von rund 170 %!

Nach 170 % Kursplus ging es erst richtig los!

Bei dieser Uran-Preissteigerung war schnell klar, dass es sich um eine reale Angebotsverknappung handeln musste. Natürlich wirkte damals auch die Nachricht der Überschwemmung der "McArthur River'-Mine und Cigar Lake'-Mine, im Jahr 2006/2007 wie ein Brandbeschleuniger für den Uranpreis, da die Angebotsseite noch weiter zusammenbrach!

Wissend um die prekäre Lage am Uranmarkt begann Mega Uranium damals eine zuvor noch nicht gesehen aggressive Akquisitionsstrategie zu fahren! Zwischen Januar 2005 und Dezember 2006 gab Mega Uranium unglaubliche neun Akquisitionen bekannt und sammelte dafür mehr als 50 Mio. Dollar an Kapital ein!

Die gleiche Strategie führt Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) durch, nur besser! Denn schon jetzt besitzt das Unternehmen unserer Meinung nach die deutlich besseren Liegenschaften und zudem noch direkten Zugang zu Energy Fuels "White Mesa Mill', auch dazu später Mehr!

Im Einklang mit der Akquisitionsstrategie setzte damals beim Uranpreis eine regelrechte Hausse ein, die den Rohstoff auf einen Höchststand von 136,- USD im Jahr 2007 katapultierte! Im gleichen Zeitraum stieg der Aktienkurs von Mega Uranium von ~0,15 CAD auf 7,20 CAD, ein Zugewinn um den Faktor ~48!

Quelle: Tradingview & JS Research UG

Das heißt aus einem 10.000,- EUR Investment in Mega Uranium wäre im Hoch ein Vermögen von 480.000,- EUR geworden! Als Mega dann später seine günstig erworbenen Projekte zum vielfachen Verkaufte, unter anderem an NexGen, Toro und U3O8 Corp., aber auch an Consolidated Uranium waren die Aktionäre reich!

Genau so wird es unserer Meinung nach jetzt bei Consolidated Uranium gehen! Denn das von uns gestern geführte Interview mit Philip Wiliams, CEO von Consolidated Uranium verdeutlicht die vielen noch nicht erkannten Katalysatoren, die den Aktienkurs explodieren lassen werden! Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ist für uns die bessere Mega Uranium!

CEO-Interview! Hintergrund-Informationen aus erster Hand!

Wie wir wissen, konnte Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)erst jüngst mit zwei bärenstarken Transaktionen aufwarten. Zum einen wurde das "Matoush'-Uranprojekt in Quebec übernommen und zum anderen eine transformative Akquisition und strategische Allianz mit Energy Fuels eingegangen! Über diese beiden Projekte haben wir uns mit Philip Wiliams, dem CEO von Consolidated Uranium, unterhalten, der mit brisanten Informationen nicht hinter dem Berg hielt! Lesen Sie selbst.

Jörg Schulte: "Guten Morgen, Phil, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über ihre Firma zu sprechen. Es scheint so als dass sich im Unternehmen seit unserem letzten Gespräch sehr viel getan hat. Können Sie uns bitte einen kurzen Überblick über die jüngsten Aktivitäten geben?"

Philip Wiliams: "Danke Jörg, und schön, wieder mit Ihnen zu sprechen. Wie Sie bereits angedeutet haben, waren wir sehr aktiv und haben unsere beiden bisher bedeutendsten Akquisitionen von Uranprojekten bekannt gegeben.

Die erste, die im Mai angekündigt wurde und in Kürze abgeschlossen wird, ist der Erwerb des hochgradigen "Matoush'-Uranprojekts in Quebec. Dieses Projekt erfüllt alle Voraussetzungen und verfügt bereits über eine große, hochgradige historische Ressource.

Quelle: Consolidated Uranium

Tatsächlich ist es mit fast 1 % U3O8 das am zweithöchsten mineralisierte Uran-Projekt der Welt, was den angezeigten Gehalt angeht, außerhalb des "Athabasca-Beckens' in Saskatchewan. Diese Mineralisierung entspricht im Vergleich zu einer Goldlagerstätte mit einem Gehalt von mehr 10 Gramm pro Tonne oder einer Kupferlagerstätte mit einem Gehalt von über 6 %.

In das Projekt wurden in der Vergangenheit über 100 Mio. Dollar investiert, einschließlich der Durchführung mehrerer wirtschaftlicher Studien, von denen Consolidated Uranium profitieren wird.Wir sind der Ansicht, dass "Matoush' im Verhältnis zum Kaufpreis einen beträchtlichen Wert darstellt, der sowohl durch die Sensibilisierung der Investoren für die Eigenschaften des Projekts als auch letztlich durch die Erweiterung des Erzkörpers, der ein hohes Explorationspotenzial aufweist, freigesetzt werden kann."

MEGA-Akquisition mit Energy Fuels!

Philip Wiliams: "Zudem haben wir jüngst eine transformative Akquisition und strategische Allianz mit Energy Fuels (TSX: EFR), einem führenden US-Uranproduzenten, bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung erwirbt Consolidated Uranium ein Portfolio von Uranprojekten in Utah und Colorado, einschließlich drei ehemaligen Produktionsminen, die schnell und kostengünstig wieder in Betrieb genommen werden können. Diese Transaktion katapultiert die Firma nun von der Kategorie Explorer in die Kategorie der kurzfristigen Produzenten, was einen deutlichen Kursaufschlag rechtfertigt."

Quelle: Consolidated Uranium

Bewertungsvergleich verdeutlicht

die krasse Unterbewertung von Consolidated Uranium!

Ein Bewertungsaufschlag sowohl durch die jüngsten Akquisitionen als auch zum Statuswechsel der kurzfristigen Produzenten ist noch nicht erfolgt. Auch das macht Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) gegenüber vergleichbaren Unternehmen wie Uranium Energy (NYSE American: UEC) und Ur-Energy (TSX: URE) zum Schnäppchen!

Während Uranium Energy mit mehr als 500 Millionen USD (rund 626 Mio. CAD) und Ur-Energy mit rund 280 Mio. CAD an der Börse bewertet ist, liegt die Consolidated Uranium Bewertung mit nur rund 70 Mio. CAD um ein Mehrfaches darunter! Das ist eindeutig viel zu billig!

Zudem sagte Phil: "Wir sind uns im Klaren darüber, dass es einige Zeit dauern wird, bis CUR mit diesen Branchenführern (einschließlich Energy Fuels Marktkapitalisierung von 760 Mio. CAD) gleichziehen wird, aber genau das bietet Anlegern jetzt die Gelegenheit einzusteigen, bevor diese Neubewertung erfolgt.

Diese potenzielle Neubewertung wurde von David Talbot, dem Urananalysten von Red Cloud Securities, aufgegriffen, der sein Kursziel auf 3,80 CAD (aktuell 1,61 CAD) anhob."

Quelle: Red Cloud

Jetzt wird's krass!

Vanadium-Rodox Batterien lassen diese Werte explodieren!

Auf meine Frage, welche Informationen er bereits investierten und neuen Investoren noch geben wolle, die eine deutlich höherer Unternehmensbewertung rechtfertigen, gab Phil einen interessanten Gedankenanstoß, den Sie sich ebenfalls genau durchlesen sollten. Denn dieses noch "versteckte" Potenzial sollte schon zeitnah verstärkt in den Investorenfokus rücken!

Philip Wiliams: "Ein Aspekt unseres Unternehmens, der noch keine Beachtung findet, ist meiner Meinung nach unser Engagement in Vanadium.

Für Leser, die nicht mit dem Rohstoff vertraut sind, habe ich hier ein paar Informationen: Vanadium wird zwar in erster Linie zur Verstärkung von Stahl verwendet, nimmt aber aufgrund seiner Verwendung in Vanadium-Redox-Batterien für die Energiespeicherung im Netz allmählich einen Platz in der Revolution der grünen Metalle ein. Vanadium wird häufig zusammen mit Uran gefunden und als Nebenprodukt gewonnen. Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) verfügt bereits über drei Projekte, die sowohl hinsichtlich der Größe der Ressource als auch des Gehalts ein erhebliches Vanadium-Engagement aufweisen.

Angesichts des Anstiegs des Vanadiumpreises von knapp über 5,- USD pro Pfund zu Beginn des Jahres auf heute 9,80 USD pro Pfund handelt es sich für uns eindeutig um wertvolle Ressourcen, und dieses Potenzial muss den Investoren vermittelt und von ihnen verstanden werden."

Liebe Leserinnen und Leser, diesem sehr Interessanten Interview sind wieder eine Vielzahl von Gründen für ein Investment in Consolidated Uranium enthalten! Wie Sie gelesen haben, leistet das Management hervorragende Arbeit und baut die bessere Mega Uranium auf! Besser auch deshalb, da das TOP-Management zum Großteil aus den gleichen Uran-Veteranen besteht, wie Mega Uranium, die also wissen was man noch besser aushandeln kann!

Das Management - reine Uran Veteranen!

Ein weiterer Hammer von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)ist das Management! Denn das besteht aus dem "who is who' der Uranbranche, das "zufällig" auch aus den Gründern der Erfolgsstorys den Mega Uranium und NexGen Energy besteht!

Genau diese nachweislichen Koryphäen leben die perfektionierte Mega Uranium-Strategie in Consolidated Uranium nochmal aus! Diese Strategie, Uranprojekte in politisch stabilen Ländern aufzukaufen, in die in der Vergangenheit schon erhebliche Explorationsausgaben getätigt wurden und somit auf dem Markt Beachtung finden, hat sich bereits mehrfach als probates Mittel erwiesen!

Die TOP-Unternehmer von Consolidated verfügen über jahrzehntelange internationale Erfahrung in diesem Sektor und sind somit bestens vernetzt, wie der jüngste Deal mit US-Urankonzern Energy Fuels zum Beispiel eindrucksvoll bewiesen hat!

Aber nicht nur wir glauben an die erfolgreiche Strategieumsetzung, sondern auch die Investoren. Das Zeigen uns die massiv überzeichneten Finanzierungsrunden, die das Unternehmen bisher abgeschlossen hat. Zudem halten Ankerinvestoren wie Sachem Cove und Segra Capital, die als namhafte Investmentfonds im Uran- und Rohstoffsektor gelten, rund 36 % der ausstehenden Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) Aktien!

Sicherheit durch Diversifizierung in den besten Ländern!

Die Geschichte hat gezeigt, dass insbesondere im Uransektor Unternehmen die nur ein Projekt und eine einzige Gerichtsbarkeit haben, oft aufgrund von Projekt- oder politischen Hindernissen gescheitert sind. Besitzt man aber gleich mehrere Projekte in mehreren Kontinenten der Erde, ist das Scheitern eines Projekts kein Beinbruch!

Quelle: Consolidated Uranium

Consolidated Uranium hat bisher alle Projekte in den politisch stabilsten Ländern der Erde!

Deshalb führt im Uran-Sektor kein Weg an CUR vorbei!

Und einen Edelmetall-Joker gibt es noch gratis dazu!

Consolidated Uranium profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte gleich doppelt. Zum einen vom laufenden Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet! Noch unbekannt und deshalb extrem günstig zu haben!

Mit nur rund 70 Mio. CAD noch immer deutlich zu niedrige Marktkapitalisierung!

Finanziell hervorragend ausgestattet, wobei die neue Finanzierung noch mehr Möglichkeiten eröffnet!

Ein sich dramatisch zuspitzender Uranmarkt verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben Vertrauen in das Unternehmen! Projekte in juristisch einwandfreien Regionen!

Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

Transformative Zeit steht bevor! Wir rechnen mit vielen News!

Gut finanziert kann das aggressive Wachstumstempo sogar noch erhöht werden!

Fazit: Die bewährte Strategie wird auch in diesem Bullenmarkt funktionieren!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) wurde gegründet, um ein diversifiziertes Portfolio von Projekten zu niedrigen Preisen zu kumulieren, um zunächst so den Anlegern eine erhebliche Hebelwirkung auf steigende Uranpreise zu bieten. Mit der Weiterentwicklung der zusammengetragenen Projekte wird dann die Rakete der zweiten Wertschöpfung gezündet.

Das schon jetzt vorhandene Portfolio bietet den Anlegern ein TOP-Unternehmen mit einem drastischen Bewertungsabschlag gegenüber vergleichbaren Uranunternehmen. Noch wichtiger ist, dass Consolidated Uranium aufgrund des kurzfristigen Produktionspotenzials der von Energy Fuels erworbenen US-Projekte letztlich mit einem Aufschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt werden sollte, deren Projekte nicht so schnell in Produktion gehen können, weshalb sie auch nicht so schnell von steigenden Uranpreisen profitieren werden wie Consolidated Uranium!

Was den Newsflow betrifft, gehen wir in den kommenden Monaten von weiteren brisanten Nachrichten von "Matoush' und der Energy Fuels Transaktion aus, sowie Updates zu den anderen Projekten im Portfolio, die man ebenfalls nicht übersehen sollte!

Kurzum, mit derzeit mehr als 20 Mio. CAD an liquiden Mitteln ist Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) nicht nur hervorragend aufgestellt, um die Projekte weiter voranzubringen oder neue Deals einzutüten, sondern verglichen mit der aktuellen Marktkapitalisierung von nur rund 70 Mio. CAD (rund 47,5 Mio. EUR) deutlich zu günstig bewertet!

Die Unternehmensbewertung ist mit annähernd 30 % an Barmitteln hinterlegt! Oder anders gesagt, das gesamte Portfolio, bestehend aus 12 Projekten und dem Uranriesen Energy Fuels an der Seite, wird mit gerade einmal 50 Mio. CAD (rund 34 Mio. EUR) bewertet!

Dass das Akquisitions-Geschäftsmodell nicht neu ist, haben wir bereits erläutert und das Potenzial am Unternehmen Mega Uranium sichtbar gemacht. Aber auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Paladin Energy verfolgten die gleiche Konsolidierungsstrategie und erzielten damit ebenfalls großartige Wertzuwächse für das Unternehmen und deren Aktionäre. Denn die Paladin Energy Aktien stiegen von 0,50 AUD im Jahr 2005 auf 9,25 AUD im Jahr 2007! Und in den Jahren, war das Urandefizit nicht annähernd so groß wie es heute schon ist!

Mit der jüngsten Korrektur, die sich eigentlich quer durch den Rohstoffsektor durchzieht, hat Consolidated Uranium das Kursniveau von Mitte Mai 2020 erreicht, während das Unternehmen schon fast bis in den Produzentenstatus transformiert wurde!

Quelle: StockCharts & JS Research UG

Für uns ist definitiv nicht die Frage, ob es eine Hausse gibt, denn das ist klar, die Frage ist eigentlich nur, wann sie richtig beginnt und in welche Kursregionen sie Uran und die Aktien von Consolidted Uranium führen wird. Der alte Höchstkurs bei rund 2,70 CAD wäre bewertungstechnisch aus dem Stand heraus gerechtfertigt, was einem Kursplus von annähernd 70 % gleichkommt. Selbst das 3,80 CAD Kursziel von Red Cloud kann problemlos begründet werden, was dann schon einer Kurssteigerung von fast 140 % gleichkommt!

Die Analysten von BMO Capital Markets, Cannaccord und Morgan Stanley sind alle der Meinung, dass der Uranpreis einen tragfähigen Boden eingezogen hat und jetzt mit einer Preisrallye auf rund 50,- USD je Pfund gerechnet werden kann!

Wenn es so kommt, und Sie auf dem derzeit günstigen Niveau Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)Aktien kaufen, ist es gut möglich, dass Sie bald nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, was Sie mit dieser einmaligen Investmentchance verdient haben! Vergessen Sie nicht was 2007 abging!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

