Passives Einkommen ist Geld, das man bekommt, ohne dafür zu arbeiten. Es ist leicht zu sehen, warum das nützlich sein kann, vom Bezahlen einer unerwarteten Rechnung bis hin zum Ausgeben für einen Urlaub. Der schwierigere Teil kann sein, es zu realisieren. Eine meiner Lieblingsideen für passives Einkommen ist das Investieren in britische Aktien. Hier ist, wie ich es anstellen würde, 500 Pfund pro Monat an passivem Einkommen zu bekommen, indem ich in britische Dividendenaktien investiere. Rückwärts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...