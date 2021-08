MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Afghanistan:

"Das geschundene Afghanistan erlebt die Rückkehr zur Schreckensherrschaft der Radikalislamisten. Das ist für den Westen ein Debakel historischen Ausmaßes, auch für die deutsche Politik. All die Schönredner in Parlament und vor allem Verteidigungsministerium, die vom "erfüllten Auftrag" salbadern, müssen nun eingestehen: Es war alles umsonst, es ist alles verloren - die Menschenleben der deutschen Soldaten im Einsatz, die Tragödien der Verwundeten und Traumatisierten, die ins Land gepumpten und dort versickerten Milliarden. Wie Hohn klingt auch jedes Wort von den Ausbildungsmissionen im Land. Die ach so toll ausgebildeten Sicherheitskräfte warfen sich überall im Land vor den Taliban in den Staub und übergaben kampflos Stadt für Stadt"./al/DP/he