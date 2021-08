Es wird ein negativer Wochenstart am Aktienmarkt erwartet. Bleibt die 16.000 weiter das Ziel im DAX? Wir schauen auf die Charts am Morgen und erste Indikationen 16.000 wird zum psychologischen Widerstand Die Vorwoche glänzte mit vier Gewinntagen, einem Ausbruch aus der großen Range und neuen Rekordhochs. Dabei ist die 16.000 am Freitag zwischenzeitlich überschritten worden. Im großen Chartbild konnte sich der Trend also weiter fortsetzen und technisch ...

