Eine starke Nachfrage nach Wohnungen treibt den Wohnimmobilienkonzern GRAND CITY PROPERTIES weiter an. Auch wenn die Mieterlöse im ersten Halbjahr aufgrund von Immobilienverkäufen etwas zurückgingen, was auch auf die Ergebnisse drückte.



Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.Im ersten Halbjahr legte das operative Ergebnis (FFO 1) im Jahresvergleich um 3 % auf 94,2 Mio. Euro zu. Die Nettomieteinnahmen fielen hingegen wegen des Verkaufs von Immobilien um 2 % auf 183,1 Mio. Euro. Um diesen Effekt bereinigt legten die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche um 2 % zu. Der Großteil des Wachstums stammt aus Mietsteigerungen, der Rest aus der Reduzierung von Leerständen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



