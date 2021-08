Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16 000 Punkten etwas schwächer eröffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15 914 Punkten. Am Freitag hatte der Dax mit 16 030 eine weitere Bestmarke erreicht, zum Handelsende aber mit moderatem ...

