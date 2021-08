FRANKFURT (dpa-AFX) -



Nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16 000 Punkten dürfte der Dax mit leichten Verlusten in den Tag starten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelseröffnung am Montag ein Minus von 0,43 Prozent auf 15 908 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird wohl zunächst ebenfalls etwas nachgeben.

Am Freitag hatte der Dax mit gut 16 030 eine weitere Bestmarke erreicht, zum Handelsende aber mit moderatem Plus wieder unter der 16 000er-Marke notiert. Auch am US-amerikanischen Aktienmarkt geriet die Rekordjagd zuletzt etwas ins Stocken und in Fernost präsentierten sich die wichtigsten Handelsplätze am Morgen überwiegend in der Verlustzone. In China fielen Daten zum Einzelhandel und der Industrie schwächer als erwartet aus. Auch die Ausbreitung der Delta-Virusvariante vor allem in Japan schlägt weiter auf die Stimmung.

Hierzulande ist die milliardenschwere Übernahme von Hella das Thema des Tages. Der im Index der mittelgroßen Werte MDax gelistete Autozulieferer wird vom Konkurrenten Faurecia geschluckt. Die Franzosen übernehmen von den bisherigen Eigentümerfamilien Hueck und Röpke 60 Prozent der Aktien des Konzerns aus dem westfälischen Lippstadt.

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 48,00 (47,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 100 (92) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 47 (46) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 38 (33) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 90,50 (73,30) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SIEHT EUROSTOXX 50 ZUM JAHRESENDE NUN BEI 4500 PUNKTEN - JPMORGAN SIEHT STOXX EUROPE 600 ZUM JAHRESENDE BEI 495 (BISHER: 450) PUNKTEN - WDH/BAADER BANK SENKT ZOOPLUS AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 390 (320) EUR - WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 120 (118) EUR - 'HOLD' - WDH/JPMORGAN SIEHT EUROSTOXX 50 ZUM JAHRESENDE BEI 4500 (BISHER: 4180) PUNKTEN

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 420 (360) CHF - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 92 (90) CHF - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 146,00 (135,90) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SIEHT EUROSTOXX 50 ZUM JAHRESENDE BEI 4500 (BISHER: 4180) PUNKTEN - JPMORGAN SIEHT FTSE 100 ZUM JAHRESENDE BEI 7400 (BISHER: 7100) PUNKTEN

Grand City Properties bleibt bei Jahreszielen

ROUNDUP/Expertin: Banken drehen bei Kontogebühren an diversen Stellschrauben Bayern-Präsident Hainer denkt über Gehaltsobergrenze im Fußball nach 'Finanztest': Kaum noch Gratiskonten ohne Bedingungen

Batteriehersteller Akasol eröffnet offiziell automatisierte Fertigung WDH/HINTERGRUND/Ein Hauch von Klopp: Haaland versetzt Dortmund in Euphorie WDH/Sonos mit Etappensieg bei US-Behörde in Patentstreit mit Google WDH/Quotensieg für Sat.1 dank Bundesliga-Auftakt

WDH/Forschung zu Instagram-Algorithmen nach Streit mit Facebook gestoppt WDH/Bundesliga-Start bei Sat.1: Über 5 Millionen sehen Gladbach - Bayern WDH/'Neues Deutschland'-Mitarbeiter stoßen Genossenschaftsmodell an WDH/Elektromodell von Flugzeugbauer Embraer legt Erstflug hin WDH/Unternehmensberater empfehlen 'Kundenerlebnis' rund um die Ladesäule WDH: Spektakel zum Ligastart mit Rose - BVB besiegt Frankfurt 5:2 WDH: Braunkohlegegner und Klimaschützer kündigen neue Proteste an WDH/Flughafen Hahn sucht Personal - Zuwachs bei Fracht WDH: Köche und Kellner gesucht - Gastgewerbe leidet unter Personalmangel WDH: Autozulieferer Hella geht in französische Hände

WDH/Jubeln wie vor Corona - nur wer darf künftig ins Stadion? WDH/Fortuna Düsseldorf fordert: Keine Kapazitätsgrenzen mehr in Fußballstadien WDH: Manchester United startet mit klarem Sieg und präsentiert Varane WDH/ADAC: Fernverkehr in Deutschland ohne große Staus

WDH/Krisengeplagtes 'Starliner'-Raumschiff muss zurück in die Werkstatt°

ROUNDUP/Studie: Weltweite Hamsterkäufe - Deutschland hat das Nachsehen ROUNDUP: Druck für große Finanzreform für die Pflege nach der Wahl Verbraucherschützer für grundlegende Reform der Pflegefinanzierung Japans Wirtschaft erstmals seit zwei Quartalen gewachsen FDP-Chef Lindner für Streichung von Subventionen für Rente mit 63 RKI registriert 2126 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 36,2 WDH/HINTERGRUND/'Gefängnisinsel': Australiens Corona-Politik und Menschenrechte WDH/Handwerk fordert mehr Anreize für Energieeffizienz WDH/US-Behörde: Vergangener Monat war wärmster Juli seit Messungsbeginn WDH/Niederlande öffnen Hochschulen - Nachtclubs bleiben zu WDH/Umfrage: Große Mehrheit unterstützt Ende der kostenlosen Corona-Tests WDH/Israels Regierungschef: Impfen rund um die Uhr - auch am Schabbat WDH/Chinas Corona-Zahlen sinken den vierten Tag in Folge WDH/Lehrerverband für längerfristige Maskenpflicht an Schulen WDH: Scholz ruft SPD zum Kämpfen auf - 'Aufbruch in unserem Land möglich' WDH/Erneute Demonstrationen gegen Corona-Regeln in Frankreich WDH/Klimaprotest in Frankfurt: 'Finanzsektor verkauft unsere Zukunft' WDH/Israelischer Regierungschef: Alles tun, um Lockdown zu vermeiden WDH/Scholz betont Notwendigkeit stabiler Renten

WDH/Sydney verschärft Lockdown - weiter Corona-Rekordzahlen WDH/New York City: Über eine Million Corona-Fälle seit Pandemiebeginn WDH/Spahn: Wollen Deutschland 'in goldene 20er Jahre führen' WDH/Nach Kritik: Großbritannien reduziert Preis für Corona-Tests WDH: Corona-Inzidenz steigt - Länder setzen auf weitere Kriterien WDH/Südkorea und die USA planen Militärübungen ohne Feldtraining WDH/BBC-Journalistin: Ausweisung aus Russland Zeichen für Repression WDH/USA nun Corona-Hochrisikogebiet

WDH/Weiterer Negativrekord: 819 Corona-Tote in Russland WDH/Scholz will 'realistische Prognose' für Energiebedarf der Zukunft WDH/Wirtschaftsrat der CDU fordert pointierten Wahlkampf WDH: Baerbock fordert schnellere Planungen für Infrastrukturprojekte WDH/Erstmals mehr als 600 Corona-Tote im Iran an einem Tag WDH/Scholz freut sich über wachsende Zustimmung - 'berührt mich sehr' WDH/Slowenien verlangt Immunitäts- und Testnachweise auch für Durchreise WDH/Tropensturm 'Fred' zieht auf US-Golfküste zu

WDH/Lettische Grenzschützer filmen illegale Grenzübertritte aus Belarus WDH/Kein Benzin mehr an Tankstellen: Krise im Libanon immer dramatischer WDH/Hongkongs größte oppositionelle Bürgerorganisation löst sich auf WDH/Deutlich mehr Bootsmigranten erreichen Italien

WDH/Ärztevertreter für PCR-Tests bei infizierten Geimpften WDH/EU-Kommissionsvize dringt auf schnelle Einigung bei Migrationspolitik WDH/Corona-Krise: Zahl der Selbstständigen in Hartz IV versechsfacht WDH/Kinder-Impfungen: Kinderärzte verweisen auf psychosoziale Aspekte WDH/Ministerpräsidentin Schwesig schließt erneuten Corona-Lockdown aus WDH/Bundesagentur für mehr Impfangebote in Jobcentern

WDH/Ethikrat-Mitglied Gräb-Schmidt: Impfpflicht wäre kontra-produktiv WDH/Insa-Umfrage: SPD überholt die Grünen in der Wählergunst WDH/IG-BCE-Chef: Erbschafts- und Vermögenssteuer für Klimaschutz nutzen WDH/Unionsfraktion für längere Insolvenzaussetzung in Hochwassergebieten°

