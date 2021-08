DJ Bund will Lufthansa-Beteiligung um bis zu ein Viertel reduzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung verringert die staatliche Beteiligung an der Deutschen Lufthansa. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes veräußert einen begrenzten Teil seiner Beteiligung an dem Airlinekonzern, die er im Zuge der Stabilisierungsmaßnahmen für die durch die Pandemie in Schieflage geratene Lufthansa eingegangen war, wie die Bundesfinanzagentur mitteilte. Die Aktienbeteiligung beläuft sich auf 20 Prozent und soll nun über mehrere Wochen in Abhängigkeit der Marktbedingungen um maximal ein Viertel, also auf bis zu 15 Prozent, reduziert werden, beginnend mit dem heutigen Montag.

Der WSF, der zur Eindämmung wirtschaftlicher Schäden infolge der Coronavirus-Pandemie ins Leben gerufen wurde, reagiere damit auf die ersten Erfolge der von dem Konzern ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen. Der WSF hatte der Deutschen Lufthansa im Juni 2020 Stabilisierungshilfen in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro gewährt. Davon wurden 5,7 Milliarden Euro als stille Einlage gewährt und 0,3 Milliarden Euro erhielt das Unternehmen im Gegenzug für Aktien, wodurch eine Aktienbeteiligung des WSF von 20 Prozent aufgebaut wurde.

Im Rahmen der bestehenden Stabilisierungsmaßnahmen werde der WSF die Lufthansa weiterhin entsprechend seiner Position als wesentlicher Aktionär begleiten.

