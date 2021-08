Bechtle stürzt heute früh übel ab, aber nur auf den ersten Blick. In Wirklichkeit ist es gar kein Absturz! Virgin Galactic steht derzeit überhaupt nicht gut da. Und was machen die Aktien von Varta ab Tag nach dem Absturz? Bechtle Wer heute früh auf vorbörsliche Notierungen schaut, erlebt einen Schock, falls man in der Bechtle-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...