Gegen Ende der vergangenen Wochen gab der Kurs von Royal Dutch Shell deutlich nach. Der Hauptgrund für diese Entwicklung waren die schwächelnden Ölpreise. Die Hoffnungen der Anteilseigner, dass die Kursverluste rasch wieder aufgeholt werden, erhalten nun vom Rohstoffmarkt einen weiteren kleinen Dämpfer. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen 69,70 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für WTI-Öl fiel um 90 Cent auf 67,54 Dollar. Die Ölpreise standen damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...