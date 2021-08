Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Dem DAX ist es am Freitag zum ersten Mal in seiner Geschichte gelungen die 16.000 Punkte-Marke zu überwinden. Er verzeichnete dabei den dritten Tag in Folge Rekorde. Auf Wochensicht legte er um knapp 1,4 Prozent zu. Marktidee: Adidas. Die Aktie des Sportartikelherstellers hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar 2020 ein Rekordhoch erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März markiertes 3-Jahres-Tief hinab. Nach einer kräftigen Erholung bis knapp unterhalb des Rekordhochs prägte eine Seitwärtstrend das Kursgeschehen. Am 25. Juni gelang schließlich der bullishe Ausbruch aus der Seitwärtsrange. Nachfolgend konnte der Wert bis auf ein am 4. August verzeichnetes neues Allzeithoch bei 336,25 Euro ansteigen. Seither befindet er sich im Korrekturmodus.