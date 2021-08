Zum Ende der letzten Woche präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Der ATX startete zu Beginn fast unverändert und verweilte längere Zeit fast ohne Bewegung. Zu Handelsschluss erzielte er einen Gewinn von 0,3% oder 3.647,24 Punkte. Die Umsätze am Freitag waren äußerst überschaubar und größere Impulse waren Mangelware. Auch aus dem Rest von Europa kamen keine nennenswerten Signale. Präsentiert wurde in den USA am Freitag das Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Das Konsumklima in den USA hat sich im Monat August deutlich und überraschend getrübt und fiel im Vergleich zum Vormonat um 11 Zähler auf 70,2 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2011. Unternehmensergebnisse kamen von Do&Co, ...

