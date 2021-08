DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Japans Wirtschaft wächst im zweiten Quartal leicht

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 dank der steigenden globalen Nachfrage und besser als erwartet ausgefallener privater Ausgaben leicht gewachsen. Ein Wiederanstieg der Covid-19-Infektionen könnte die weitere Erholung jedoch einschränken. Im Quartal von April bis Juni wuchs die japanische Wirtschaft um 0,3 Prozent bzw. annualisiert um 1,3 Prozent, nachdem sie im Vorquartal geschrumpft war. Ökonomen bezeichneten das Wachstum als schleppend. Sie hatten im Konsens mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. Das Bruttoinlandsprodukt liegt weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie.

Chinas Industrieproduktion wächst im Juli etwas langsamer

Die Wirtschaftstätigkeit in China ist im Juli weiter gestiegen, allerdings langsamer als erwartet. Das deutet darauf hin, dass die schweren Überschwemmungen und die Ausbrüche der Covid-19-Delta-Variante die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker belasteten. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 6,4 Prozent, und damit deutlich langsamer als im Juni mit 8,3 Prozent, wie das Statistikbüro mitteilte. Das Wachstum lag auch deutlich unter den 7,8 Prozent, die von Ökonomen erwartet wurden.

Anstieg der Immobilienpreise in China verlangsamt sich im Juli

Der Anstieg der Immobilienpreise in China hat sich im Juli weiter verlangsamt. Weniger Städte meldeten einen Preisanstieg, nachdem Peking die Finanzierungsvorschriften für den Immobiliensektor weiter verschärft und Maßnahmen zur Eindämmung der Immobilienspekulation ergriffen hat. Wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte, stiegen die Preise für Neubauten im Juli im Monatsvergleich in 51 von 70 Städten. Im Juni war in 55 Städten ein Anstieg verzeichnet worden.

Habeck will nicht blind an strikten Schuldenregeln festhalten

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, zur Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz aufgerufen. "Wenn wir blind an den strikten Schuldenregeln festhalten, schnürt dies das Land ein", sagte Habeck der Funke-Mediengruppe. "Eine maßvolle, zielgerichtete Reform der Schuldenbremse, wie sie viele Ökonominnen und Ökonomen befürworten, ist angesichts der niedrigen Zinsen der sinnvollste Weg."

Taliban nehmen nach Ghanis Flucht Präsidentenpalast in Kabul ein

Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz sind die Taliban am Sonntag ins Zentrum der Macht in Afghanistan vorgerückt. Nach ihrem blitzartigen Vormarsch feierten bewaffnete Kämpfer der radikalislamischen Miliz im Präsidentenpalast in Kabul ihren "siegreichen" Feldzug gegen die afghanische Regierung. Deutschland und weitere westliche Staaten räumten ihre Botschaften, die ersten deutschen Botschaftsmitarbeiter sollten noch am Sonntag ausgeflogen werden.

Washington: US-Militär hat Kabuler Flughafen gesichert

Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul haben US-Soldaten nach Angaben der Regierung in Washington den Flughafen der afghanischen Hauptstadt und seine Umgebung gesichert. Die Evakuierung der US-Botschaft in Kabul sei nun abgeschlossen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag in Washington. Das gesamte Botschaftspersonal befinde sich nun auf dem Gelände des internationalen Hamid-Karsai-Flughafens, "dessen Umgebung vom US-Militär gesichert ist".

US-Soldaten feuern auf Kabuler Flughafen Schüsse in die Luft

US-Soldaten haben am Flughafen von Kabul Schüsse in die Luft abgegeben, um eine riesige Menschenmenge auf dem Rollfeld unter Kontrolle zu bringen. "Ich habe sehr viel Angst. Sie feuern viele Schüsse in die Luft", sagte ein Zeuge der Nachrichtenagentur AFP. Nach der Einnahme von Kabul durch die radikalislamischen Taliban haben sich tausende Afghanen in der Hoffnung auf eine Möglichkeit zur Flucht am Flughafen versammelt.

Trump fordert Biden nach Einmarsch der Taliban in Kabul zum Rücktritt auf

Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul hat Ex-US-Präsident Donald Trump seinen Nachfolger Joe Biden zum Rücktritt aufgefordert. Es sei an der Zeit, dass Biden "in Schande" zurücktrete "für das, was er in Afghanistan zugelassen hat", erklärte Trump am Sonntag. Er kritisierte zudem Biden Einwanderungs-, Wirtschafts- und Energiepolitik.

Parlamentswahl in Kanada auf den 20. September vorgezogen

In Kanada hat Premierminister Justin Trudeau eine vorgezogene Parlamentswahl für den 20. September angekündigt. Wie der Regierungschef mitteilte, wurde seiner Aufforderung zur Auflösung des Parlaments entsprochen. "Die Kanadier werden also am 20. September zu den Urnen gehen", sagte der Regierungschef in Ottawa.

Zahl der Erdbebenopfer auf Haiti steigt auf fast 1.300

Nach dem schweren Erdbeben in Haiti hat sich die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben fast verdoppelt. Inzwischen seien 1297 Leichen geborgen worden, teilte der Zivilschutz mit. Zuvor war von mehr als 700 Toten die Rede gewesen. Die Zahl der Menschen, die bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag verletzt wurden, liegt den Angaben zufolge nun bei mehr als 5700.

Oppositionskandidat Hichilema gewinnt Präsidentschaftswahl in Sambia

Im südafrikanischen Sambia hat der Oppositionskandidat Hakainde Hichilema die Präsidentschaftswahl gewonnen. Die Wahlkommission erklärte den 59-jährigen Geschäftsmann in der Nacht zum Montag zum Wahlsieger. Hichilema setzte sich demnach mit mehr als 2,8 Millionen Stimmen gegen den seit 2015 amtierenden Amtsinhaber Edgar Lungu durch, der nur gut 1,8 Millionen Stimmen bekam.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand BIP 2Q +7,5% gg Vorjahr (PROG +7,5%)

Thailand BIP saisonbereinigt 2Q +0,4% gg Vorquartal (PROG -2,0%)

Thailand BIP 1. Hj +2,0% gg Vorjahr

