Nunmehr ist klar: Endlich mal wieder ein Emissionsjahr mit lupenreinem Sommerloch. Und: Exakt zehn Jahre BondGuide Musterdepot. In den Sommermonaten Juni bis einschließlich August fanden ganze drei Emissionen Einzug in unsere Statistiken: Werder Bremen und Schalke 04, ferner Metalcorp mit ihrer Folgeemission. Ansonsten war da nämlich nichts und so richtig akut steht ebenfalls keine Emission an, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...