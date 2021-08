Corby, England (ots/PRNewswire) - - 31% sind nach Monaten zu Hause mit Ihrem Aussehen unzufrieden- 35% geben zu, dass sie versucht haben, sich auf dem Bildschirm schlanker zu machen- Nur 9% sagen, dass sie sich mit ihrem Aussehen wohlfühlenNeue Untersuchungen, die von The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan in Auftrag gegeben und heute veröffentlicht wurden, zeigen eine große Krise des Selbstbewusstseins in der Öffentlichkeit nach einem Leben in Isolation.Die Untersuchung, an der im Juli mehr als 1.000 Menschen in ganz Deutschland teilnahmen, ergab, dass ein Drittel (31 Prozent) der Erwachsenen nach Monaten zu Hause kein Vertrauen in ihr Aussehen hat - nur weniger als jeder Zehnte sagt, dass er sich mit seinem Aussehen wohl fühlt.Fast ein Viertel (21%) glaubt, dass sie von anderen als übergewichtig wahrgenommen werden. Bei einem Drittel (35%) der Personen, die ihr Aussehen verändern wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie abnehmen wollen, doppelt so hoch (36%) wie die, dass sie ihren Stil (16%) oder ihre Frisur (11%) ändern wollen.Die Ergebnisse wurden zeitgleich mit der Lockerung der Sperrzeiten in Deutschland veröffentlicht, mit dem Aufruf "Get Your Great Back", um der Öffentlichkeit zu helfen, sich besser zu fühlen.Die Untersuchungen erfolgten nach einer längeren Phase im Homeoffice und des virtuellen Kontakts, in der mehr als ein Drittel (35%) der Befragten zugab, bewusst versucht zu haben, sich "auf dem Bildschirm" schlanker zu machen. Ein weiteres Fünftel (23%) gibt zu, dass sie dies möglicherweise unbewusst getan haben.Jetzt, wo sie sich darauf vorbereiten, wieder "auf die Bildfläche" zu treten, freut sich die Hälfte darauf, all ihre Lieblingsoutfits zu tragen, die sie im letzten Jahr nicht getragen haben. Aber fast ein Viertel (22%) hat Lust, sich mit weiten Kleidern und elastischen Bündchen zu bedecken. Am wichtigsten ist, dass jeder Zehnte (11%) sich Sorgen um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden macht, weil er sich zu viel gegönnt und während des Lockdowns nicht auf sich selbst geachtet hat.Der Psychotherapeut und Lebensberater Andre Radmall ist darauf spezialisiert, Menschen in Zeiten der Veränderung zu helfen. Er erklärte: "Das Leben nach dem Lockdown ist für viele Menschen immer noch eine große Hürde, die es zu überwinden gilt - die Sorge, sich unwohl zu fühlen.""Die Untersuchungen zeigen, dass sich ein erheblicher Teil der Menschen durch den Übergang vom Leben mit Videoanrufen zu Interaktionen im 'echten Leben', bei denen der ganze Körper zu sehen ist, entblößt fühlt. Es kann ein ziemlicher Schock sein, wenn man feststellt, dass das Tragen von Taillengummis über ein Jahr lang eine offensichtliche Gewichtszunahme verdeckt hat.""Viele Menschen haben mit dieser Sorge zu kämpfen, und die Forschungen zeigen, dass das eigene Aussehen einen erheblichen Stressfaktor darstellt. Meine Erfahrungen in der Praxis bestätigen einen klaren Zusammenhang zwischen Aussehen und Selbstwertgefühl. Für diejenigen, die ohnehin schon nervös und schüchtern sind, kann ein Mangel an Selbstvertrauen in diesem Bereich dazu führen, dass sie sich von sozialen Kontakten zurückziehen. Es ist wichtig, das Gewichtsmanagement auf eine nicht beschämende Art und Weise anzusprechen. Mit der richtigen Unterstützung bei der Gewichtsabnahme fühlen sich die Menschen gesünder und gewinnen ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen zurück, bevor ernstere Probleme auftauchen."Mark Gilbert, Ernährungsberater für die 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, sagte: "Wenn wir auf ein außerordentlich schwieriges Jahr zurückblicken, darf man die Auswirkungen von Isolation auf die psychische und physische Gesundheit nicht unterschätzen. Die Lockerung der Beschränkungen veranlasst viele Menschen dazu, ihr Aussehen und ihre Gefühle neu zu bewerten und sich wieder in die Gesellschaft einzubringen.""Es ist klar, dass viele Emotionen im Spiel sind. Es ist natürlich eine Freude, diese Erfahrungen zu machen, die uns allen so lange verwehrt waren. Aber es gibt auch die Sorge, wie andere uns wahrnehmen werden, nachdem wir so lange Zeit sozial isoliert waren. Es ist wichtig, dass wir uns selbst mit Mitgefühl behandeln, so wie wir auch andere behandeln würden. Wir ermutigen alle, sich mit Blick auf den Rest des Sommers wieder "großartig" zu fühlen und ihre Gewichts- und Fitnessziele auf eine gesunde und nachhaltige Weise zu verfolgen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589906/Cambridge_Weight_Plan.jpgPressekontakt:1 Diet by Cambridge Weight Plan Presseteam unter: onetoone@lucre.co.ukoder 0113 243 1117.Original-Content von: The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157973/4994676