Die Marke von 16.000 Punkten konnte vom DAX aber per Handelsschluss nicht verteidigt werden, der DAX prallte am Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab und ging bei 15.977 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der DAX im außerbörslichen Handel am frühen Montagmorgen im Bereich von 15.920 Punkten tiefer. Rutscht der DAX weiter ab, wäre wie bereits zuvor der 10er-EMA bei aktuell 15.789 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...