Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Diesmal hab in einem meiner deutschen Lieblingspodcasts etwas über Wienerberger gehört. Der Podcast heisst "Ohne Aktien wird schwer" und ist von Trade Republic unterstützt. Am Ende der Folge (täglich ca. 12 Min.) wurde Wienerberger positiv bewertet. Man erwähnte, dass es so viel Umsatz wie nie gebe, dass man von Infrastrukturpaketen profitieren könne und natürlich vom Nachhaltigkeitstrend, dazu die Aktivitäten mit Rohren, das Wassermanagement für Airbus uvm. Am Ende gab es Österreich-gerecht einen ...

