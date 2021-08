"Privatinvestoren sind seit jeher ein elementarer Bestandteil unserer Investor Relations-Strategie", sagt creditshelf-CFO Fabian Brügmann im Interview mit boersengefluester.de. Wir haben daher genau nachgefragt, was Anleger von der digitalen Kreditplattform für Mittelstandskredite in den kommenden Quartalen erwarten können und wie sich die aktuelle Lage darstellt. Insgesamt eine spannende Geschichte, zumal es nicht so übermäßig viele börsennotierte ... The post creditshelf: "Verfolgen den Weg zum Break-Even konsequent" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...